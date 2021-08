Sky: attori-calciatori cercasi per riprese serie tv Impero

Cominceranno il 20 settembre ad Arzachena le riprese in Sardegna di "Impero", serie tv ambientata nel mondo del calcio firmata Sky Studios e Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano. Tra i protagonisti, Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini. Si tratta delle riprese del terzo episodio (il primo ciak è stato a Milano) che sarà trasmesso su Sky.

C'è già la chiamata per il casting nell'Isola. La curiosità è che occorrono, tra gli altri, anche venti ragazzini che sappiano giocare a calcio. E in più anche quindici che abbiano dimestichezza con passaggi, tiri in porta e dribbling. Non solo, servono pure nove giocatori di beach soccer. A completare il quadro cinematografico sportivo ci sono quattro uomini con fisico sportivo che impersoneranno assistenti allenatori e venti tra uomini e donne che faranno da spettatori come amici o parenti dei ragazzini in campo. Idem per il beach soccer.

Anche in questo caso sarà necessaria la presenza di quaranta tifosi. A parte le scene ambientate nel mondo del pallone e nei campi di calcio si cercano tante altre figure, compresi attori e comparse per scene ambientate a una festa tra invitati, personale, autisti. Insomma, inviando la mail per l'appuntamento con il casting, c'è spazio e possibile gloria per circa 150-200 persone. Possibilmente residenti vicino alla zona delle riprese, Arzachena, il 'capoluogo' della Costa Smeralda.