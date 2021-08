Si tuffa in piscina,bimbo 3 anni rischia di annegare in Sardegna

Un bambino di 3 anni e mezzo ha rischiato di annegare in piscina ieri a Muravera ed è stato salvato da un bagnino. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in un campeggio in località Capo Ferrato. Il bimbo si trovava con i genitori di Torino da alcuni giorni in vacanza in Sardegna. Il piccolo si è allontanato dalla madre, una 38enne, spostandosi dalla piscina riservata ai bambini a quella degli adulti e si è tuffato in acqua.

A far scattare l'allarme sono state le grida di alcune persone che si trovano lì vicino e che hanno visto il piccolo privo di sensi. Il bagnino si è subito tuffato e lo ha soccorso portandolo fuori dalla piscina. Due medici che si trovavano nel campeggio gli hanno poi praticato le prime manovre di soccorso e lo hanno rianimato.

Sul posto è poi arrivato l'elisoccorso del 118 che ha trasportato il bambino e la madre in ospedale. Il piccolo è stato ricoverato ed è sotto osservazione: non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno informato la Procura dell'accaduto.