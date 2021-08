Lite per consumi elettricità finisce a coltellate a Cagliari

Una lite in una abitazione tra un locatario e un inquilino è finita a coltellate ieri a Cagliari. Un 75enne di Siurgus Donigala è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e adesso si trova ai domiciliari. In ospedale con una ferita al fianco e una prognosi di 30 giorni, è il locatario, un uomo di 58 anni. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una casa del quartiere San Michele. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, all'origine della lite ci sarebbe stati l'utilizzo dell'energia elettrica. Il 58enne è proprietario di un appartamento che è stato diviso in diverse unità abitative, e in una di queste vive l'aggressore. Da tempo tra i due ci sarebbero stati problemi legati al conteggio sui consumi di energia elettrica.

Ieri il proprietario ha mandato un elettricista per modificare il contatore, ma quando il tecnico ha bussato alla porta, l'anziano non ha aperto. A quel punto è arrivato il locatario. Secondo la testimonianza del 75enne, l'uomo avrebbe preso a calci violentemente la porta di casa e lui per difendersi avrebbe impugnato il coltello, colpendolo al fianco. Quando gli agenti della Squadra volante sono arrivati sul posto, insieme al 118, hanno trovato il ferito steso sul divano e l'anziano seduto in cucina con vicino il coltello usato per il tentato omicidio. Il 58enne è stato trasportato in ospedale e l'aggressore è stato arrestato.