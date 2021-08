Incendi: concerto a Olbia per le vittime del rogo di Cugnana

La XXII Stagione concertistica della Scuola civica di musica omaggia le vittime del rogo di Cugnana.

A distanza di 32 anni Olbia non dimentica la tragedia dello spaventoso incendio di Milmeggiu, nel cuore della Costa Smeralda, che costò la vita a 13 persone.

In loro memoria saliranno sul palco Dario Piga alla chitarra e Matteo Garriga al cajón, con Mónica Clavijo Barroso alla voce e la danzatrice María Keck per uno spettacolo dedicato al Flamenco. Organizzato dall'assessorato comunale della Cultura con l'Accademia musicale "Bernardo De Muro" presieduta da Sara Russo, l'evento è fissato per domani, sabato 28 agosto, alle 21.30 nella piazza della chiesa di San Pantaleo.

"Il concerto per le vittime di quell'incendio affida all'arte e alla bellezza il ricordo di chi non c'è più - spiega Sara Russo - Come gli anni scorsi, il piazzale di San Pantaleo risuonerà di note per commemorare chi perse la vita a Milmeggiu.

Il 28 agosto 1989 è una data indimenticabile, una giornata di dolore e di lutto per tutta la Gallura e per la Sardegna". A rendere possibile l'evento è stato il sostegno del Comune di Olbia, che domani, a partrire dalle 17.30, celebrerà la triste ricorrenza con una serie di appuntamenti, presente il sindaco Settimo Nizzi.