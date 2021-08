I big del World Padel tour ritornano a settembre a Cagliari

I più forti giocatori del mondo al Tennis club di Cagliari per il World Padel Tour. In Sardegna l'unica tappa internazionale del circuito dal 5 al 12 settembre. La manifestazione ha una durata di 9 mesi, con tornei che si svolgono in Spagna, Argentina, Messico, Portogallo e Svezia: un lungo cammino attraverso i continenti con i top player che si scontrano per scalare il ranking mondiale. È considerato un po' la "Champions League" del padel.

Il "Sardegna Open 2021 presented by Enel" è organizzato da NSA Group (promoter esclusivo del WPT in Italia), in partnership con la Regione in collaborazione con ma Federazione Internazionale di Padel e la Federazione Italiana Tennis. L'interesse per il grande padel è in forte crescita: le visualizzazioni in streaming dell'intera stagione del WPT2020 sono state pari a 85,7 milioni di views (con 530mila utenti registrati ad oggi).

Ci saranno anche manifestazioni collaterali come la "Pro-Am con gli appassionati di padel che per una volta potranno scendere in campo accanto ai primi al mondo. In programma anche la "Exclusive Cup di Intesa Sanpaolo" con la presenza di personaggi dello spettacolo e dello sport. Previste aree speciali come il Villaggio Commerciale con stand, attrazioni dedicate agli appassionati del padel.

Il tabellone principale del "WPT-Sardegna Open 2021" prevede 28 coppie (maschili/femminili): le prime 22 coppie del ranking mondiale, 2 "wild card" e 4 provenienti dalla fase di "Previa" del torneo. Sotto il profilo marketing 19 aziende sponsor/partner hanno scelto di abbinare la propria immagine a quella del "WPT-Sardegna Open 2021".