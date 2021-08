Casi in calo ma continua crescita ricoveri in Sardegna

Cala il numero dei nuovi contagi in Sardegna dove però continua la lenta salita dei posti letto occupati da pazienti Covid che non allontana la spada di Damocle della zona gialla. Oggi si registrano, infatti, 343 ulteriori casi confermati di positività, sulla base di 2946 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6244 test con un tasso di positività del 5,5%

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono calati a 24 ( uno in meno rispetto a ieri). mentre crescono di cinque unità quelli in area medica che ora sono 233 con un saldo comunque positivo di +4. 7866 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 104 rispetto a ieri).

Si registrano 3 decessi: 2 uomini di 50 e 83 anni e una donna di 74, tutti residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.