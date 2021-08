Covid: Sardegna scansa giallo per terza settimana di fila

La Sardegna si salva dalla zona gialla grazie ad un punto percentuale sotto la soglia critica per l'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale all'attenzione della cabina di regia, che dovrebbe decidere per il declassamento in giallo della sola Sicilia, la pressione sull'area non critica nell'isola resta al 14% (la soglia è del 15%), mentre il limite del 10% nelle intensive è superato con l'11,2%.

Altro criterio che sarà valutato è quello dei casi per 100mila abitanti: la Sardegna per tre settimane consecutive rientra nei parametri da zona gialla all'interno del range tra i 50 e i 150 casi in sette giorni: 141,8 tra il 6 e il 12 agosto, 156,4 tra il 13 e il 19 agosto, 148,5% dal 20 al 26 agosto.

Quindi due indicatori su tre oltre il limite che dovrebbero lasciare l'Isola in fascia bianca ancora per una settimana. Se i contagi e ricoveri dovessero continuare a salire la Sardegna rischia ancora il declassamento al giallo dal 6 settembre.