Ubriaca e contromano su statale Sardegna, urta auto Polizia

Pattugliavano la Statale 131 - la principale arteria della Sardegna che collega Cagliari a Sassari - al confine tra la provincia di Nuoro e quella di Sassari. Più o meno all'altezza del chilometro 180 hanno notato i fari di un'auto che viaggiava contromano lungo la corsia in direzione nord, la stessa che stavano percorrendo anche loro. Dopo aver segnalato la loro presenza con i fari e con i lampeggianti, hanno deciso di sacrificare il mezzo di servizio, l'hanno sistemato di traverso al centro della carreggiata e si sono allontanati.

L'urto con l'auto di pattuglia ha fermato la corsa della vettura che andava contromano, evitando così lo scontro con altre macchine che stavano percorrendo la Carlo Felice proprio in quel momento, intorno alle 2 di ieri notte.

Alla guida dell'auto si trovava una donna che ha ammesso subito di essere sotto l'effetto dell'alcol e che per questo, dopo la conferma arrivata dal test etilometrico, è stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza. Ritirata anche la patente.