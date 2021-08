Minacce e persecuzioni per incassare un credito, arrestato

Impossibilitato a onorare il debito contratto, veniva continuamente minacciato dal suo creditore, che spesso ricorreva per intimidirlo a un pugile di 39 anni che, per la sua stazza, fa il buttafuori in numerosi locali tra Milano e la Costa Smeralda. Un imprenditore olbiese, scappato dal capoluogo lombardo, dove sono iniziate le sue disavventure economiche e le conseguenti persecuzioni, si è rifugiato tra Olbia e la Costa Smeralda e solo una volta arrivato in Sardegna ha trovato il coraggio di chiedere l'aiuto della polizia.

D'accordo con gli uomini del commissariato, nei giorni scorsi la vittima ha dato appuntamento all'estorsore per consegnargli una parte della somma pretesa in cambio del prestito originario.

Seguendo le indicazioni degli agenti, l'impresario, dopo essere riuscito a racimolare una parte della somma, ha concordato un appuntamento all'estorsore in Costa Smeralda.

A osservare l'incontro c'erano anche gli agenti della polizia: dopo ore di osservazioni e dopo aver accertato e documentato i fatti, hanno arresto il responsabile dell'estorsione e hanno denunciato i due uomini che gli facevano da guardaspalle.