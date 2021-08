Incendi: sorpreso mentre appicca rogo in Sardegna, arrestato

È stato sorpreso mentre appiccava un incendio in un bosco di eucaliputs e messo alle strette ha confessato. Un allevatore Francesco Porceddu, 56 anni di Serramanna è stato arrestato dagli uomini del Nucleo investigativo dell'Ispettorato del Corpo forestale di Cagliari per incendio boschivo. L'allevatore si trova agli arresti domiciliari.

Le indagini sono iniziate diverse settimane fa visto che l'area di Serramanna è stata interessata da diversi incendi, molti dei quali di origine dolosa. Nel pomeriggio del 25, grazie alla collaborazione della Compagnia Barracellare, gli uomini del Corpo forestale sono riusciti a bloccare il 56enne che poco prima aveva appiccato un rogo in un boschetto di eucaliptus.

L'allevatore, infatti, era stato visto mentre percorreva una strada di penetrazione agraria e appiccava il rogo. Messo alle strette ha confessato, cercando di giustificarsi dicendo che voleva poi coltivare quel terreno. Di fatto in quella zona non si può coltivare e l'area non era di sua proprietà.

Il rogo da lui appiccato ha devastato oltre 2 ettari di terreno ed è stato spento prima che potesse propagarsi solo perché in zona si trovavano Corpo forestale e barracelli. Il 56enne, secondo quanto accertato dal Corpo forestale sarebbe responsabile di altri roghi appiccati nella zona.

DA MAGGIO 5 ARRESTI E 39 DENUNCE - L'arresto dell'allevatore di Serramanna è il quinto eseguito quest'anno dal Corpo forestale, 39 le persone denunciate, 998 gli interventi di contrasto agli incendi portasti a termine dal 19 maggio a oggi. "Numeri che attestano - dice il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas - l'immenso valore dell'impegno profuso dai nostri agenti a difesa dei cittadini, dei loro beni, dell'ambiente. Sono dati incontestabili che spazzano via, con la loro evidenza, polemiche strumentali e accuse infondate". Secondo i dati elaborati dal Corpo forestale il fenomeno degli incendi è quasi sempre originato dall'uomo: per il 60% le cause sono dolose, per il 30% colpose, e per la restante quota risultano non definite.