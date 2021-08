Via Libera allo stato di emergenza per gli incendi per quattro Regioni: Sicilia, Sardegna, Molise, Calabria. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri.

"E' un primo step per aiutare il territorio. Ora il mandato alla Protezione Civile per la messa in sicurezza dei territori e per i primi interventi economici. E poi i ristori alle attività produttive", afferma il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.