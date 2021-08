Covid: apre a Cagliari un nuovo reparto dedicato a positivi

"Abbiamo condiviso con Ats la decisione di riaprire il Covid 3 al Santissima Trinità di Cagliari dove avevamo allestito il reparto per vaccinare i fragili e gli allergici. Questo consentirà di avere a disposizione altri 22 posti letto dedicata ai positivi". Lo dice all'ANSA Sergio Marracini, medico epidemiologo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e direttore Presidio Ospedaliero Unico di Cagliari, a fronte dell'incremento dei ricoveri in area medica (ieri 225 in totale in tutta la Sardegna).

Diventano così tre i reparti Covid all'Ospedale SS. Trinità, a cui si aggiunge una terapia intensiva, mentre sono due (uno di degenza ordinaria e uno di rianimazione) all'ospedale Binaghi, sempre nel capoluogo sardo.

"Il punto di vaccinazione per fragili e allergici, tra oggi e domani, verrà trasferito all'ospedale Marino", aggiunge.