Cagliari: il "Cholito" Simeone in prestito al Verona

Simeone dal Cagliari al Verona. E i rossoblù sono alla ricerca di un nuovo attaccante: tra i papabili anche Sciamacca del Genoa e Nzola dello Spezia. La trattativa con l'Hellas è stata fulminea: il "Cholito" va via in prestito con diritto di riscatto. C'è l'ok di Eusebio Di Francesco: con l'ex tecnico del Cagliari lo scorso anno Simeone aveva realizzato cinque reti nelle prime sei partite. Trattative veloci per il sostituto perché anche in attacco il Cagliari rischia altrimenti di giocare contro il Milan con gli uomini contati.

Nandez, intanto, è sempre con la valigia in mano: ora tra Inter e Atalanta si è di nuovo inserito anche il Napoli. In partenza anche Walukiewicz, ma lo scambio con Izzo del Torino ha subito una frenata. In arrivo invece lo juventino Dragusin. Si registrano, però, problemi per il Cagliari in vista della gara di domenica contro il Milan: Cragno, infortunato, sarà sostituto da Radunovic. Niente di grave: il portiere toscano dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali dopo la sosta del campionato.