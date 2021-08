Bimba caduta dal terrazzino, prelevati gli organi

(ANSA) - SASSARI, 26 AGO - Si è completato, in una sala appositamente allestita all'interno del blocco operatorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il prelievo di quattro organi dal corpo della piccola Anita, la bimba di due anni e mezzo deceduta ieri nel reparto di Rianimazione, dove era ricoverata da lunedì, in seguito alla caduta dal terrazzino dell'appartamento al secondo piano in cui viveva con i suoi familiari.

Già ieri i genitori della bambina non si sono opposti al prelievo di cuore, fegato e reni per la donazione, dimostrando una straordinaria sensibilità e altruismo in un momento di grandissimo dolore. (ANSA).