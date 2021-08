Basket: la Dinamo prepara il debutto e riabbraccia i tifosi

È ufficialmente partito il countdown del debutto sul parquet: domani alle 21 gli uomini di coach Demis Cavina affronteranno il Bayern Monaco nella semifinale dell'undicesima edizione del City of Cagliari.

Sul parquet del PalaPirastu ilBanco formato 2021-2022 farà la sua prima uscita ufficiale.In vista del debutto la squadra ha riassaporato il gusto di allenarsi a porte aperte, ricevendo l'abbraccio dei suoi tifosi.

Sorrisi, un po' di emozione e qualche timido sguardo ai nuovi beniamini: le quasi duecento persone arrivate per assistere all'allenamento si sono sciolte in un lungo applauso poco prima del discorso di rito di coach Cavina ai suoi ragazzi. Da domani si inizierà a scoprire davvero il nuovo volto del Banco.

C'è grandissima curiosità per il ritorno in biancoblu di David Logan già protagonista del 'triplete' del 2015, e di Ousmane Diop, il senegalese di 21 anni, che dopo avere maturato esperienza tra Cagliari e Torino è pronto per il grande saltonella massima serie. Attesa anche per la prestazione del nuovo asse play centro con Anthony Clemmons e Christian Mekowulu che dovranno far dimenticare ai tifosi sassaresi Marco Spissu e Miro Bilan.