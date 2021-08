Travolto mentre attraversa strada, 50enne muore a Cagliari

Un operatore del mercato ittico è stato travolto e ucciso un'auto all'alba di oggi a Cagliari. La vittima, di cui ancora non sono state fornite le generalità, aveva 50 anni ed era di Cagliari. L'incidente, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, è avvenuto in viale La Playa, intorno alle 5.

L'operatore del mercato stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto condotta da un 29enne. L'impatto è stato violento, il 50enne è stato sbalzato sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 , ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia anche per capire se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Il conducente dell'auto è stato sottoposto a tutti test previsti dalla legge e si attendono i risultati. Alcuni anni fa nello stesso punto si era verificato un incidente analogo.