Oristano, il Comune rilancia Villa Eleonora e il suo parco

Oristano pronto a rilanciare un pezzo della sua storia: pubblicato dal Comune il bando di gara per la riqualificazione del Parco e della Villa Eleonora d'Arborea e la sistemazione della viabilità di accesso in Vico II Volta. L'importo dei lavori è di 479.400 euro e il tempo previsto per la realizzazione è stabilito in 210 giorni.

"L'intervento interessa la periferia est dell'abitato di Oristano, lungo la strada provinciale che conduce alla frazione di Silì. In particolare riguarda la strada Vico II Volta, le aree di pertinenza della Casa di Riposo Eleonora d'Arborea e la Villa Eleonora d'Arborea - precisa il sindaco Andrea Lutzu - Vico II Volta continuerà ad essere una strada urbana, ma di accesso e connessione al nuovo parco 'agricolo' del progetto generale Oristano est, che si intende realizzare. La villa avrà destinazione pubblica, con funzioni di caffetteria, ristorante, sale per attività culturali".

L'area dell'intervento, che ha una superficie di circa 14 ettari, è di proprietà dell'associazione onlus Casa di Riposo Eleonora d'Arborea: il Comune ha firmato un accordo per la concessione d'uso della villa storica intitolata ad Eleonora d'Arborea e delle aree intorno. La villa appartiene al lascito che l'artista Vandalino Casu, nel 1886, assegnò all'amministrazione comunale per dare ricovero ai poveri e ai senzatetto. Nel 1939 venne trasformata in orfanotrofio gestito dai francescani, per accogliere i bambini abbandonati. Dismesso l'orfanotrofio, la villa, abbandonata, è stata occupata abusivamente per alcuni anni. Oggi è in condizioni di degrado a causa della prolungata mancanza di manutenzione.

L'edificio principale ha una superficie coperta di 256 metri quadrati e si sviluppa su tre piani fuori terra. Sono annesse le ex scuderie, un cortile posteriore e un ampio giardino di 1.900 metri quadrati, ora in parte coltivato. Il recupero prevede la realizzazione di un ristorante, da ricavare negli ambienti delle ex scuderie, e cucine, mentre il piano superiore sarà destinato a spazi per attività culturali. Nei giardini ci saranno spazi per presentazioni e concerti.