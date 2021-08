Travolto in retromarcia resta incastrato sotto il furgoncino

Incidente sul lavoro questa mattina a Oristano: un uomo di circa 60 anni è stato travolto in retromarcia da un furgoncino in manovra, rimanendo incastrato sotto il mezzo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale cittadino: le sue condizione non sarebbero gravi.

L'episodio è avvenuto nella zona nord di Oristano, dietro un grande magazzino attualmente chiuso. Il 60enne era impegnato in un sopralluogo, mentre alcuni operai stavano lavorando. Il conducente del furgoncino ha messo in moto e ingranato la retromarcia, ma non si è accorto che dietro si trovava il 60enne e lo ha investito. L'uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che usando dei cuscini sollevatori alimentati ad aria compressa è riuscita a liberare il ferito. Il 60enne Ha riportato escoriazioni e un trauma cranico. Gli agenti della Squadra volante si stanno ora occupando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente.