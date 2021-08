Intrappolato nella rete, salvato cucciolo delfino a Cagliari

Era rimasto bloccato in una rete, un groviglio di fili di nylon che gli impedivano di nuotare. Un cucciolo di delfino è stato salvato oggi dalla Guardia costiera di Cagliari. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando un diportista, navigando nelle vicinanze del porto, ha notato il delfino in difficoltà, chiamando il numero d'emergenza 1530. La Capitaneria ha così inviato sul posto due battelli veloci con a bordo personale del Maritime Rescue Sub Center e del Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera.

Gli specialisti si sono subito accorti che il delfino, un piccolo esemplare di tursiope (Tursiops truncatus), non riusciva più a nuotare perché completamente intrappolato nella rete. I soccorritori, grazie anche all'assistenza telefonica fornita dal personale del Centro Studi Cetacei di Nora, hanno tranquillizzato il cetaceo e lo hanno liberato. Il cucciolo ha subito ripreso a nuotare, raggiungendo in brevissimo tempo un esemplare adulto, probabilmente la madre, che si trovava a distanza e seguiva le operazioni di salvataggio. I due delfini si sono poi allontanati verso il mare aperto.