Covid: un bimbo positivo, chiude centro estivo di Arzachena

Chiusura anticipata causa Covid-19 per il centro ricreativo estivo di Arzachena. L'amministrazione comunale ha deciso di interrempore le attività sei giorni prima del previsto dopo che tra i 60 bambini iscritti è emerso un caso di positività al coronavirus. D'intesa con la Geseco, la società che gestisce il servizio, il Comune ha ritenuto opportuno evitare il rischio di possibili ulteriori contagi a pochi giorni dall'inizio delle scuole.

L'assessora dei Servizi sociali, Gabriella Demuro, se da un lato ringrazia per i due intensi mesi di attività le associazioni sportive e culturali che hanno contribuito al progetto - Team Karate Arzachena, Tennis club Arzachena, ASD15 Calcio Arzachena, Arzachena Basket, Astra Yoga, Porto Cervo Racing Team, Atletica Arzachena, Smeralda Deep Sea Arzachena e Time Out Volley - dall'altro è in stretto contatto con l'Ats di Olbia, impegnata in queste ore a monitorare e tenere sotto controllo la situazione.