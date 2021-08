Covid: contagi in frenata in Sardegna ma ricoveri su

Frenano i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi accertati sono 179, sulla base di 3.044 persone testate. Si registrano però altri due decessi: un uomo di 69 anni residente nella città metropolitana di Cagliari e una donna di 84 della provincia del sud Sardegna. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 10844 tamponi. Il tasso di positività scende all'1, 6 per cento. Crescono i ricoveri in area medica, per un totale di 224 posti letto occupati (+27), stabili invece le degenze in terapia intensiva, in tutto 22. Infine, sono 7.543 le persona ancora in isolamento domicialiare (-131).