Billionaire, ok il nuovo corso all'insegna di grandi eventi

Addio alle danze e agli assembramenti, più eventi e una formula incentrata sulla "cena spettacolo". È il nuovo corso intrapreso dal Billionaire, in Costa Smeralda. Nella mecca del divertimento per i vip che in estate scelgono Porto Cervo e dintorni è tempo di bilanci. Dallo staff del patron Flavio Briatore emerge soddisfazione per l'apprezzamento tributato dagli ospiti al festival "Billionaire Experience", un contenitore di grandi appuntamenti con la danza, la musica e la canzone per la direzione artistica di Monserrat Morè, regista che vanta esperienze in produzioni mondiali del calibro del Cirque du Soleil.

"Nel rispetto dei rigidi protocolli sanitari, il Billionaire ha abolito le danze e puntato sugli eventi di qualità", confermano da Porto Cervo. In un agosto caratterizzato in Sardegna e non solo da controlli e sanzioni - anche alla luce di quanto accaduto nell'isola esattamente un anno fa in tema di diffusione del contagio - "qui i controlli si sono conclusi coi complimenti delle forze dell'ordine", sottolinea Laura Cadeddu, che in assenza di Briatore segue l'organizzazione igienico-sanitaria e il rispetto della normativa anti Covid-19. "Quest'anno non è stato possibile nessun assembramento, i posti a sedere erano preassegnati, l'ingresso era precluso senza green pass, era obbligatorio l'utilizzo della mascherina fuori dai tavoli e il servizio di ristorazione era adeguato alle prescrizioni dell'ultimo decreto legge".

È in questo clima di assoluta soddisfazione che il locale si prepara all'ultimo atto del "Billionaire Experience": venerdì 27 e sabato 28 agosto il protagonista sarà Alessandro Ristori, tra i più affermati showman a livello internazionale. Alle 22 l'artista salirà sul palco in compagnia dei Portofinos, per uno spettacolo musicale che omaggia la musica italiana degli anni '60 e '70, l'America degli anni '50 e il pop-rock inglese. Dopo i primi successi nell'Europa dell'est, Ristori nel 2015 sbarca nel Principato di Monaco. Al "Bar Américain" de "L'hotel de Paris", punto di riferimento del jet-set monegasco e internazionale, amato da teste coronate e star come Grace Kelly, diventa "Il cantante di Montecarlo". Autore di tournée memorabili tra Stati Uniti, Egitto, Russia e Brasile, deve la sua celebrità anche alla performance in mondovisione al "royal wedding" tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam.

Non solo musica, tuttavia, nell'ultimo scorcio di stagione al Billionaire. Da qui alla chiusura il palco principale continuerà a ospitare l'originalissimo spettacolo creato da Monserrat Morè, mentre sino al 4 settembre andrà avanti anche "Crazy Pizza", l'omaggio di Briatore, dei suoi più stretti collaboratori e del suo staff a uno dei più celebri prodotti della gastronomia italiana nel mondo.