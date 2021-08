Vaccini: open day senza prenotazione a Iglesias domenica 29

Mentre i grandi hub vaccinali dell'isola osserveranno la quarta giornata di chiusura festiva, a Iglesias domenica 29 sarà organizzato un open day dedicato ai cittadini iglesienti, senza obbligo di prenotazione. E' quanto emerso in una conferenza stampa del sindaco di Iglesias Mauro Usai e il responsabile della campagna di vaccinazione iglesiente, Giuseppe Ottaviani, che hanno fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale.

"Nel nostro territorio Iglsias si assesta al 4/o posto, tra i comuni del Sulcis Iglesiente, con il 76% di vaccinati tra le persone a cui è possibile somministrare le dosi - ha spiegato Usai - Il superamento della soglia dell'80% permetterà a breve, al nostro Paese, di raggiungere l'immunità di gregge. Iglesias ha dato una risposta significativa dimostrando grande senso di responsabilità, ma ancora non basta. Prima dell'apertura delle scuole e al fine di evitare nuove restrizioni, dobbiamo arrivare all'80%.Ognuno di noi - ha aggiunto il primo cittadino - conosce almeno una persona che purtroppo, ancora, non si è potuta vaccinare: abbiamo bisogno del vostro aiuto. Condividiamo il più possibile, il vaccino è l'unico strumento efficace in nostro possesso, usiamolo".