Nello zaino con mezzo kg di eroina, arrestato in Gallura

(ANSA) - OLBIA, 23 AGO - Mezzo chilo di eroina sequestra, un arresto e due denunce. È il bilancio dell'operazione condotta dagli agenti della Polizia Stradale di Tempio Pausania e di Olbia. In manette è finito un cittadino nigeriano, denunciati in stato di libertà due connazionali e un italiano. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata da un sindaco gallurese al quale era stata rubata l'auto. Gli agenti sono riusciti a recuperare il veicolo, che era stato prelevato dal carro attrezzi di un autosoccorso e portato in un regolare deposito.

Fingendosi operai, i poliziotti hanno contattato chi aveva fatto prelevare l'auto chiedendo di raggiungerli. Poco dopo nell'autorimessa si sono presentati un italiano, che aveva chiesto l'intervento del soccorso auto dicendo di aver smarrito le chiavi e che qualcuno aveva squarciato le gomme, e il nigeriano. I poliziotti hanno perquisito i due. Nello zaino dello straniero è stato trovato un barattolo con all'interno mezzo chilo di eroina. Pochi grammi di marijuana e 400 grammi di sostanza da taglio sono stati poi trovati nell'abitazione che i due condividevano con altri extracomunitari. L'italiano è stato denunciato per ricettazione e truffa, il nigeriano è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga, mentre il connazionale è stato deferito per lo stesso reato. (ANSA).