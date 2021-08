A Goni scatta il lockdown notturno, preoccupa la situazione a Porto Torres

Su 124 tamponi 46 sono positivi e a Goni, poco meno di 500 abitanti nella provincia del Sud Sardegna, scattano il lockdown notturno e l'obbligo di mascherina anche all'aperto h24. L'ordinanza, firmata dalla sindaca Emanuela Guggeri e annunciata su Fb ai suoi compaesani in una lettera aperta nella quale parla di "situazione sanitaria causata dal Sars-COV2 abbastanza allarmante", impone il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale dalle 24 alle 5 del mattino successivo, mentre bar e ristoranti non potranno utilizzare le sale interne per la somministrazione di alimenti e bevande ma solo i tavoli all'esterno. Chi non ha questa possibilità potrà solo aprire per l'asporto. Negli esercizi commerciali l'ingresso è previsto per una sola persona alla volta e stop a feste e intrattenimenti.

Altra situazione "preoccupante, ma sotto controllo" è quella di Porto Torres, nel Sassarese: 57 positivi su 23mila abitanti, ma 23 casi sono stati registrati in un focolaio all'interno di una comunità alloggio. Oggi riunione tecnica tra il sindaco Massimo Mulas e i vertici locali di Ats per fare il punto della situazione: ci sarà un monitoraggio costante dell'evolversi della situazione epidemiologica mentre il primo cittadino ribadisce l'appello ai cittadini per il rispetto "scrupoloso" delle norme anti-Covid. Non sono previste per ora elle restrizioni anche per l'alto numero di vaccinati che è sopra la media di altre città della Sardegna: 61,78% con due dosi e 79,17% con una dose.