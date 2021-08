Covid: contagi e ricoveri in crescita in Sardegna in 24 ore

Sono 311 i nuovi contagi da Covid accerati nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano anche tre decessi: un uomo di 61 anni residente nella città metropolitana di Cagliari, un 81enne della provincia di Oristano e una donna di 61 anni della provincia del Sud Sardegna. Sono state testate 1.463 persone, processati complessivament, fra molecolari e antigenici, 2.446 tamponi. Il tasso di positività sale al 12,7 per cento. Cresce la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+1), quelli in area medica 197 (+4). Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 7.674.