Clienti all'interno senza Green Pass, circolo verso chiusura

Una multa e la proposta di chiusura di un circolo privato. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri per verificare la normativa legata all'obbligo di Green pass e alle regole entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. In particolare i militari della Stazione di Sant'Avendrace hanno ispezionato un circolo privato scoprendo che il titolare, un 50enne, aveva fatto entrare all'interno un 71enne e un 60enne, noti alle forze dell'ordine, sprovvisti di Green pass. I due non indossavano nemmeno la mascherina.

I carabinieri chiederanno anche la chiusura del club privato. Il titolare è stato anche denunciato per non aver esposto la tabella dei giochi proibiti.