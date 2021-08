Attesi 38 gradi, allerta ondata di calore a Cagliari

Potranno toccare i 38 gradi le temperature massime percepite a Cagliari nel corso della giornata. Per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute il Ministero della Salute ha diffuso l'allerta di livello 1 - codice giallo - per il territorio dell'area metropolitana. Con l'arrivo del maestrale però già domani le massime percepite scenderanno a 36 gradi per poi portarsi sui 34 di mercoledì.

Tra le regole comportamentali per difendersi dal caldo che il Ministero ha pubblicato sul sito internet, il consiglio di non uscire nelle ore più calde e bere molti liquidi e moderare l'assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche e fare pasti leggeri.