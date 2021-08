Bimba di 2 anni cade da terrazzo a Sassari,è in rianimazione

Una bambina di 2 anni e mezzo è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo essere caduta dal terrazzo di casa, al secondo piano di una palazzina in città, in via Alghero.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, la piccola avrebbe approffittato di un momento di disattenzione dei genitori e della nonna, presenti nell'appartamento, salendo su uno sgabellino e sporgendosi dal terrazzo: qualche istante dopo la caduta nel vuoto.

La bimba è precipitata nel cortile e subito il papà ha dato l'allarme, richiamato dalle urla di un ristoratore che ha il locale lì sotto. Immediato il ricovero in ospedale: i medici hanno diagnosticato alla bambina un grave trauma cranico e hanno deciso di operrarla. Ora è ricoverata in rianimazione.