Covid: tre morti e 256 nuovi casi in Sardegna

Altri tre decessi e 256 nuovi contagi da coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore, sulla base di 2.470 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 2.954 tamponi. Il tasso di positività si attesta sull'8,6%. Le vittime sono un uomo di 73 anni residente nel Sud Sardegna, una donna, di 89, e un uomo, 83, entrambi residenti nella città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+1), quelli in area medica 193 (+3). Sono invece 7.631 (+133) le persone in isolamento domiciliare.