Tenta di rubare boccioli di cannabis in un'azienda,arrestato

È entrato nell'azienda agricola che produce con regolare autorizzazione cannabis indica, ha rubato un chilo di boccioli e per assicurarsi la fuga ha aggredito il titolare, di 43 anni, e un dipendente, di 44. Un 46enne di San Sperate è stato arrestato dai carabinieri per rapina. L'episodio è avvenuto ieri sera a Sestu. Sono stati il proprietario e il suo collaboratore a scoprire e bloccare l'uomo, dopo una breve colluttazione, e a consegnarlo ai militari. I boccioli di cannabis indica sono stati recuperati e restituiti. Il 46enne si trova attualmente ai domiciliari in attesa del processo.