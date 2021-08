Max Gazzè, energia e poesia al Parco della Musica a Cagliari

Anche a Cagliari si accendono i riflettori sulle star della musica. A dare il la ieri sera a questo scorcio di mezza estate live è stato Max Gazzè. Il poliedrico artista, raffinato cantautore, con la sua anima dissacrante e ironica, intimista e poetica e la sua coinvolgente energia ha sedotto il pubblico dell'Arena del Parco della Musica. Una vera alchimia di suoni, tra coloriture elettropop, rock progressive, richiami al punk e alla new wave. Posti limitati, norme anti Covid, controllo del Green pass: tutto si è svolto in sicurezza.

Un successo annunciato il concerto dell'artista romano, una delle tappe del suo "La Matematica dei Rami", il tour di presentazione del suo nuovo album. Due ore e passa di musica e poesia, una antologia di brani di ieri e di oggi tra ritmi trascinanti, giri di basso, testi colti ed evocativi. E un dialogo continuo con il pubblico che ha risposto con applausi e ovazioni. Tra un brano e l' altro Max Gazzè racconta "la percezione che si prova quando si atterra in Sardegna, questa Isola magica". E questa sera è atteso al Parco dei Suoni di Riola Sardo, in provincia di Oristano.

Uno show scandito dai brani della sua carriera e quelli più recenti del suo ultimo disco. Da "Etereo" che ha aperto il live, "Considerando", poi uno dei suoi tanti brani capolavoro come "La nostra vita nuova". Ancora la hit "Vento d'estate", la raffinata dolcezza di "Mentre dormi", il toccante e applauditissimo omaggio a Franco Battiato con la cover di "Un'altra vita". In un magnifico crescendo sono arrivate "La favola di Adamo ed Eva", "Sotto casa", cantata dal pubblico a squarciagola come tante altre. Max Gazzè saluta Cagliari con un lungo e acclamato bis che si chiude sulle trascinanti note di "La vita com'è" e "Una musica può fare".

Una serata di musica, parole, magia e non senza un pizzico di polemica. "E' bastato riaprire uno spazio sottratto alla città senza alcuna ragione dal 2014, per creare dal nulla un cartellone di grandi eventi (Gazzè, Ranieri, Mattew Lee Sonos De Memoria) che andrà avanti fino al 17 ottobre con il ritorno a Cagliari dell'European Jazz Expo - afferma Massimo Palmas di Sardegna Concerti che ha organizzato il live - sono certo che il Parco della Musica consentirà a Cagliari di diventare una delle grandi capitali mediterranee dello spettacolo".