In casa 1,7 chili di marijuana, due arresti a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Nascondevano in casa oltre 1,7 chili di marijuana. Un 54enne di Cagliari e una 50enne residente in provincia di Milano, ma domiciliata in città, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga e attualmente si trovano ai domiciliari. Ieri sera, al termine di un'attività investigativa, i carabinieri ella Compagnia di Cagliari hanno perquisito la loro abitazione trovando due buste di plastica con all'interno complessivamente 1,7 chili di marijuana. Sequestrati anche poco più di due grammi di hascisc. La cannabis era pronta per essere spacciata. (ANSA).