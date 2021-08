Giochi di luce per le mongolfiere nei cieli dell'Ogliastra

Tre mongolfiere immerse in un gioco di luci hanno solcato i cieli d' Ogliastra ieri sera, in uno spettacolo emozionante accompagnato da un sottofondo musicale diffuso dai dj. La prima della tre giorni dell'Ogliastra Ballon Festival, ospitato all'aeroporto di Tortolì a due passi dalla spiaggia di Basaura, ha registrato numeri importanti: 400 persone hanno voluto provare l'ebbrezza di salire nelle tre mongolfiere, a gruppi di 4-5, ancorate a terra e posizionate a 30 metri di altezza.

L'evento più atteso dell'estate della costa centro orientale dell'Isola, promosso dall'Amc Event Sardegna in collaborazione con il portale Life in Ogliastra, verrà replicato oggi e domani. Chi lo vorrà potrà scegliere anche di partecipare ad alcuni eventi collaterali: volare a bordo degli ultraleggeri dell'AvioClub Ogliastra o unirsi a un tour serale in barca con partenza dal porto di Arbatax e ormeggio al tramonto davanti alle mongolfiere per gustare un aperitivo.

"Siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta in questa prima giornata - ha detto all'ANSA Giorgio Muntoni, presidente dell'Amc Event Sardegna - E' stato uno spettacolo unico vedere le mongolfiere nei cieli e far provare a tante persone una esperienza nuova ed emozionante. Per oggi abbiamo in attesa altre 700 candidati. I numeri aumentano ogni giorno e questo ci fa ben sperare per gli anni a venire. Questa infatti è la prima edizione di Ogliastra Ballon Festival ma vorremo replicare ogni anno lo spettacolo in un tour itinerante nelle varie parti della Sardegna".

I partecipanti hanno avuto accesso all'aeroporto nel rispetto delle norme anti-Covid: green pass o in alternativa tampone negativo effettuato entro le 48 ore prima dell'evento.