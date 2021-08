Calcio: Cagliari,esordio con lo Spezia tra incognite mercato

Ora è ufficiale: Grassi è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi - spiega il club - di determinate condizioni sportive. Oggi primo allenamento. E per Semplici il mediano-centrale classe 1995 è un rinforzo che va a colmare in parte la coperta corta a centrocampo dopo l'infortunio di Rog e il mancato arrivo di Nainggolan. In più c'è la probabile partenza di Nandez: nel giro di 24 ore si saprà se l'uruguaiano sarà nella lista dei convocati per l'esordio in campionato di lunedì contro lo Spezia.

Le incertezze su chi va e chi resta saranno la costante dei prossimi dieci giorni. Il mercato chiude infatti il 31 agosto e sino a quel momento tutto sarà possibile. Il Cagliari, come altre squadre di A alle prese con il rispetto dell'indicatore di liquidità, un parametro Figc che consiglia di vendere prima di comprare, ha almeno tre-quattro giocatori che potrebbero partire. Nandez è il primo della lista. Poi ci sono Godin, Simeone e Walukiewicz.

All'elenco potrebbe aggiungersi anche Lykogiannis, visto che sulla fascia sinistra sta giocando Dalbert. Ma tutto dipende dalle offerte. Nandez è il giocatore che, in maniera anche molto palese dato che non si era presentato alla partenza per un'amichevole in Germania, ha chiesto con più insistenza di andare via. Ma il Cagliari chiede una cifra che si avvicini almeno un po' a quella indicata nella clausola rescissoria da 36 milioni.

Godin dovrebbe invece giocare contro lo Spezia: il problema - per il Cagliari - è però l'ingaggio troppo alto. Panchina in vista invece per Simeone, Lykogiannis (tra l'altro in settimana alle prese con un problema al polpaccio) e forse anche per Walukiewicz. Sul modulo il tecnico sembra orientato verso il 3-5-2 con la presenza in mediana di tre centrocampisti (Marin, Strootman e Deiola) più due esterni (Zappa e Dalbert). Allarme rientrato per Marin: oggi si è allenamento regolarmente con i compagni.