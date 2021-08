Auto con 5 ragazzi finisce in un canale a Orosei, un ferito

L'auto su cui viaggiavano ha impattato contro una staccionata ed è finita nel canale della Marina di Orosei, in località Cannonariu. E' successo questa mattina intorno alle 5.30 a cinque ragazzi di Orosei. Quattro di loro sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo, per il quinto invece - il conducente - è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Siniscola. Dopo le prime cure sul posto dei medici del 118, il giovane è stato trasportato per accertamenti all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Orosei.