Agenas,nell'isola intensive calano al 9%, stabile area medica all'11%

Migliora la situazione negli ospedali sardi sul fronte Covid. Lo confermano i dati Agenas relativi al rilevamento del 20 agosto. L'occupazione nelle terapie intensive scende infatti al 9% (-1%), stabile invece con 11% l'area medica.

Cala di due punti percentuali anche il tasso di occupazione in terapia intensiva in Sicilia, attestandosi al 9% (10% è la soglia massima prevista dai nuovi parametri) mentre segna +1% l'occupazione di posti letto in area medica non critica raggiungendo il 18% contro la soglia massima del 15%. In Calabria -2% per le terapie intensive con il dato che si attesta al 5%, stabile al 16% l'occupazione in area medica. A livello nazionale terapie intensive al 5% e reparti al 7% (+1%).