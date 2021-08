Vaccini: Sardegna in coda per prof, i giovanissimi arrancano

Con il 67,07% di docenti e non docenti che hanno completato il ciclo vaccinale, la Sardegna, insieme a Sicilia e Calabria, è tra le regioni d'Italia che restano con il più basso numero di immunizzazioni del personale scolastico. Nel dettaglio sono 24.381 quelli vaccinati, mentre sono 11.936 quelli senza nemmeno una dose, il 32,84%.

E' quanto emerge del report della struttura del Commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo che, per la settimana prossima, ha annunciato l'arrivo nelle regioni di 5,3 milioni di dosi. Per la Sardegna significa un carico di circa 143.100 dosi (calcolato sulla quota del 2,7% spettante all'Isola), di cui oltre 111mila Pfizer e 46.700 Moderna.

La campagna di vaccinazione, però, arranca anche tra i giovanissimi. Sempre secondo il report nazionale nella fascia d'età 12-15 anni sono solo 2.657, il 4,91%, quelli che hanno completato il ciclo, mentre restano senza nemmeno una dose 32.064 (il 59,26%). Va meglio con i ragazzi più grandi tra i 16 e i 19 anni: 19.072, il 34,49%, con due dosi, mentre sono 17.075, il 30,88%, quelli che non hanno avuto neppure una somministrazione.

Riguardo le altre fasce d'età: gli over 80 che attendono ancora la prima dose sono 14.546 (l'11,66%), mentre gli over 70 che non hanno avuto nemmeno una somministrazione sono 20.640 (l'11,74%), gli over 60 36.869 (il 16,03%) e gli over 50, invece, sono 62.807 (il 23,15%).