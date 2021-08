Treni 'lumaca':a Cagliari la protesta silenziosa del Nuorese

Quattro ore per percorrere 175 chilometri in treno da Nuoro a Cagliari. Un viaggio di protesta quello intrapreso questa mattina alle 8.10 da una delegazione di 25 persone del comitato Trenitalia del Nuorese, tra cui alcuni rappresenti della Giunta e del Consiglio comunale di Nuoro, arrivata nel capoluogo sardo a mezzogiorno per un sit in silenzioso davanti a Villa Devoto, sede istituzionale della Presidenza della Regione. Tutto per rivendicare il potenzionamento della tratta ferroviaria e consentire così a cittadini e imprenditori di raggiungere Cagliari in tempi competitivi.

"Abbiamo voluto dimostrare ancora una volta, i problemi che creano i treni lumaca che portano noi cittadini di serie B a Cagliari - ha spiegato all'arrivo Claudio Solinas, presidente del comitato - Quattro ore di viaggio e 40 minuti di ritardo hanno evidenziato, se mai ce ne fosse bisogno, qual è il livello di disagio dei cittadini che utilizzano la nostra rete ferroviaria". A Villa Devoto la delegazione non ha trovato nessuno, a partire dal governatore, per via della pausa estiva. E' andata comunque in scena una protesta simbolica: tutti si sono messi in fila osservando quindici minuti di silenzio.

"Esiste un progetto - ricorda Claudio Solinas - redatto dalla facoltà di Ingegneria di Cagliari per rinnovare la nostra rete ferroviaria che passerebbe dallo scartamento ridotto a quello ordinario, consentendoci così di abbandonare la lettorina e prendere treni più veloci. Il progetto è sostenibile: costa 114 milioni e i lavori impiegherebbero 4 anni e mezzo per essere realizzati. La Regione ha già presentato questo progetto al Governo tra quelli da finanziare con i fondi del Recovery foud. Ora però il governatore sardo deve insistere e fare una battaglia con noi per risolvere definitivamente il problema".