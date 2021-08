Si tuffano da scogliera e non riescono a risalire,4 in salvo

Si sono tuffati da una scogliera per fare un bagno nelle acque di Cala Sirena, a Villasimius, ma non sono più riusciti a risalire. Quattro persone, un adulto e tre bambini, sono stati soccorsi ieri sera dalla Guardia costiera di Cagliari. L'allarme è scattato alle 19 quando al 1530 è arrivata la segnalazione di quattro persone in difficoltà a mare. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP 320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso che, individuati i bagnanti, ha effettuato il salvataggio con l'impiego del "rescue swimmer", soccorritore marittimo presente a bordo di alcune unità e pronto al recupero in acqua. I quattro, stanchi e spaventati, sono stati riportati a terra: non è stato necessario l'intervento dei medici del 118.