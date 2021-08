Revenge porn e stalking, 25enne arrestato nel Cagliaritano

Nonostante fosse agli arresti domiciliari perché accusato di stalking e revenge porn nei confronti della ex, ha continuato a perseguitarla. Per questa ragione un 25enne di Pula è stato arrestato dai carabinieri e adesso si trova in carcere.

Il provvedimento, che ha sostituito la detenzione domiciliare in custodia cautelare in carcere, è stato emesso dalla Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello di Cagliari. L'uomo era finito tempo fa in manette perché aveva perseguitato e diffuso in rete un video a sfondo sessuale della ex. Nonostante il provvedimento, secondo quanto accertato dai militari, ha continuato a tormentarla.