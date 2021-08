Musica: Mahmood sbarca ad Alghero col "Ghettolimpo Tour"

Un tour atteso un anno e mezzo, un abbraccio con la Sardegna, tra le sue terre d'origine, atteso ancora più a lungo. Sabato 21 agosto, Mahmood sbarca ad Alghero per la seconda tappa del "Ghettolimpo Tour", portato nella Rugby Arena da Sardegna Concerti. Il nuovo spettacolo dell'artista milanese punta i fari sull'immaginario artistico che ha ispirato l'ultimo album, tra dei e altre figure, suggestioni ispirate ai miti greci ed eroi moderni immersi nella quotidianità.

Già disco di platino con "Gioventù Bruciata" e vincitore a Sanremo con "Soldi", con "Ghettolimpo" Mahmood si è definitivamente imposto sulla scena internazionale grazie a "Rapide" e "Dorado", che hanno dominato le Top 10 di un 2020 segnato da 16 dischi di platino, 5 dischi d'oro e oltre 400 milioni di streaming, nonché "Inuyasha", "Klan" e i featuring di Elisa in "Rubini" e Woodkid in "Karma". La supervisione artistica è di Dardust, la produzione coinvolge anche Muut, Francesco Fugazza, Francesco "Katoo" Catitti e autori come Davide Petrella e Salvatore Sini.

Nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano, Alessandro Mahmoud - in arte Mahmood - è anche un apprezzato autore: ha scritto per Elodie, Michele Bravi, Marco Mengoni, Fabri Fibra, Gué Pequeno e Marracash. Appassionato sin da ragazzino di pop, urban e R&B, ha studiato canto, pianoforte e solfeggio. Nel 2016 il Festival di Sanremo nella sezione Giovani, quarto con "Dimentica", nel 2018 l'album d'esordio di "Gioventù Bruciata". Ma è il successo sanremese del 2019 a sancire la sua ascesa irresistibile nel panorama musicale italiano.