Grassi in arrivo a Cagliari, fissate visite mediche

Un centrocampista in arrivo per il Cagliari: è Alberto Grassi, classe 1995, lo scorso anno al Parma. Non è ancora ufficiale, ma le visite mediche sono già state fissate. Promessa del calcio italiano come dimostrano le 12 presenze in Under 21, Grassi nella sua carriera è stato impiegato soprattutto come centrale, qualche volta anche a destra.

Cresciuto nel vivaio atalantino, nel 2016 è stato acquistato dal Napoli: bloccato da un infortunio in Campania non è riuscito nemmeno a esordire. Poi il trasferimento per tre campionati al Parma. Nell'ultima stagione 23 presenze in A e nessun gol. La sua migliore annata nel massimo campionato nel 2017-18 quando, con la maglia della Spal e sotto la guida dell'attuale tecnico rossoblu Leonardo Semplici, collezionò 28 presenze e tre gol.