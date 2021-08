Gramsci e ambiente,15 giorni di eventi tra Cagliari e Sulcis

Dal 22 agosto al 5 settembre, a quattro anni dalla prima edizione, torna Camposud: da Calasetta a Cagliari due settimane di presentazioni pubbliche, proiezioni, incontri, workshop e concerti. Sottotitolo: "verso un'ecologia planetaria". L'appuntamento è dedicato all'eredità del pensiero di Antonio Gramsci.

Al centro del programma allestito da Fondazione Macc e Zeitt - hanno spiegato i promotori - una riflessione sull'ecologia tra natura e ambiente, viste anche sotto l'aspetto sociale e politico. Centrale nel programma sarà Camposud summer camp con studenti e creativi. Tra gli ospiti gli artisti Andreco, Elisabetta Consonni, Collettivo GiuseppefrauGallery, Sara Leghissa, Mike Cooper, Collettivo Cherimus, Chtodelat.

Si parte il 22 agosto con la presentazione di Arte Esplora, progetto didattico multimediale sulla collezione permanente del museo Macc. "Il museo deve guardare al territorio - ha spiegato Efisio Carbone, direttore del Macc di Calasetta - per svolgere al meglio il suo compito". Nel programma anche un tour reading a cura dell'Istituto Gramsci della Sardegna, "Gramsci in Casteddu": una passeggiata attraverso i luoghi cagliaritani del pensatore di Ales. Chiusura a Calasetta con la Festa dell'uva. Per la musica l'appuntamento più importante è il reading concerto del 28 agosto a Calasetta di Iain Chambers e Mike Cooper.