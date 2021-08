Ex militare ucciso: Ris a caccia dell'arma del delitto

È durata cinque ore l'autopsia sul corpo di Paolo Fonsatti, l'ex sottufficiale dell'Esercito di 73 anni ucciso mercoledì scorso nella sua casa nella borgata S'Ungrori di Arborea, nell'Oristanese. Dell'omicidio è accusato il nipote, Giancarlo Fonsatti, 55 anni, conosciuto come Renato, attualmente piantonato all'ospedale Marino di Cagliari dove è stato operato per la ricostruzione del tendine di una mano, ferita che si sarebbe procurato durante la colluttazione con la vittima. Gli esami del medico legale avrebbero confermato che l'uomo è stato ucciso con sette coltellate, quella mortale al petto. Il decesso dovrebbe essere avvenuta tra le 12 e le 13. A mezzogiorno, infatti, l'uomo aveva risposto a una telefonata, mentre poco dopo il suo apparecchio aveva squillato a vuoto.

I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Oristano continuano a lavorare anche sul movente. Dalla casa, nonostante le ante di alcuni mobili e i cassetti aperti, non sarebbe stato prelevato nulla. Dalle testimonianze è però emerso che il nipote era solito chiedere allo zio e agli altri parenti somme di denaro e generi di prima necessità. È quindi possibile che mercoledì abbia avuto una discussione con la vittima, poi degenerata.

I specialisti del Ris sono tornati anche oggi nell'abitazione teatro del delitto: un ulteriore sopralluogo, di mattina e di pomeriggio, per cercare dentro e fuori la casa l'arma usata per uccidere, probabilmente un grosso coltello da cucina. Gli inquirenti non lasciano trapelare nulla, al momento, su cosa sia stato trovato oggi e sui riscontri ottenuti. Di sicuro si sono registrati degli sviluppi, tanto che per domani alle 10:30, al comando provinciale dei carabinieri di Oristano, è stata convocata una conferenza stampa a cui parteciperà anche il procuratore della Repubblica, Ezio Domenico Basso. Ad incastrare il nipote dell'ex sottufficiale, le impronte delle sue scarpe imbrattate di sangue trovate all'interno dell'abitazione, le uniche - hanno fatto sapere gli inquirenti - presenti e repertate dal Ris.