Covid: Sardegna sfiora il giallo,incidenza più alta d'Italia

La Sardegna resta in zona bianca per un soffio ma con 156,4 casi è la regione con l'incidenza di casi per 100mila abitanti più alta in Italia. Seguita da Sicilia e Toscana. I dati dell'incidenza a 7 giorni per 100.000 abitanti per il periodo di riferimento 13-19 agosto (con aggiornamento al 19) contenuti nella tabella degli indicatori nel monitoraggio Iss-ministero della Salute all'esame oggi della cabina di regia, rilevano che nelle ultime tre settimane il dato è andato in crescendo: si passa, infatti, da i 138,4 casi per 100mila abitanti del periodo 30 luglio-5 agosto ai 141,8 casi tra il 6 e il 12 agosto, per poi arrivare agli oltre 156 della settimana presa a riferimento oggi. Cala invece a 0.95 la stima dell'Rt puntuale.

Sono sempre la Sardegna e la Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto, entrambe al 9,2%, ma sotto la soglia del 10% prevista dai nuovi paramenti. In area medica la pressione è invece del 9,9% per la Sardegna, mentre la Sicilia supera la soglia del 15% arrivando al 16,5%.