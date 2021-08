Vaccini: negli hub Sardegna si rivedono gli over 60

Gli over 60 stanno nuovamente facendo capolino negli hub vaccinali della Sardegna. Non certo una corsa alla somministrazione, ma un richiamo indotto dopo l'annuncio di regione e Ats di poter effettuare, nella loro fascia d'età, la scelta di Pfizer o Moderna anziché di Vaxzevria (Astrazeneca). "LI stiamo ricontattando e stanno venendo - conferma all'ANSA il commissario Ares-Ats Massimo Temussi - i giovani, invece, sono ancora latenti e ci sono molti slot ancora liberi perché non c'è stata la corsa alle prenotazioni dopo le ultime aperture ai 12-19enni. Immaginiamo però, che dalla settimana prossima, molti rientreranno dalle vacanze e si vedrà più movimento".

Intanto l'Ats ha richiesto all'ufficio del Commissario straordinario le ultime dosi di Astrazeneca che servono per effettuare le seconde dosi con questo siero: "Abbiamo terminato le scorte in deposito e non ne stiamo ordinando di nuove, visto che gli over 60 stanno preferendo altri sieri, ma ci servono circa seimila fiale per completare i cicli", osserva Temussi che annuncia nuovi appuntamenti per richiamare i giovani al vaccino con Open night, anche a Cagliari Nel frattempo mercoledì 8 settembre dalle 15 alle 20 nei presidi dell'Arnas Brotzu (Oncologico Businco e San Michele) di Cagliari sarà aperta la vaccinazione per i giovani tra i 12 e i 18 anni che si dovranno prenotare esclusivamente tramite i canali ufficiali (piattaforma delle poste italiane) a partire dal lunedì 23 agosto.

Nei tre hub della Assl Sassari, invece, fino al 31 agosto sono numerosi i posti immediatamente disponibili sia per gli adulti che per i ragazzi: i primi possono accedere anche senza prenotazione, mentre i giovani dovranno prenotarsi. "I recenti dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità dimostrano l'altissima efficacia del vaccino contro i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e l'infezione da Covid - afferma il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl Sassari, Marco Antonio Guido -. Invitiamo tutti gli utenti a partecipare alle attività di immunizzazione per interrompere l'epidemia".