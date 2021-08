Tentato omicidio e rapina, quattro arresti nell'Oristanese

Un tentato omicidio e una tentata rapina per regolare un debito di droga. C'è questo dietro la brutale aggressione avvenuta il 3 marzo scorso a Riunas, nell'Oristanese ai danni di un 28enne. I carabinieri della Compagnia di Mogoro e del Reparto operativo Nucleo investigativo del Comando provinciale di Oristano hanno ricostruito tutta la vicenda arrestando gli autori dell'aggressione e la stessa vittima, a sua volta responsabile di una tentata rapina.

In manette sono finiti Giovanni Pisu, 28 anni residente a San vero Milis, vittima del pestaggio; Stefano e Salvatore Sanna, rispettivamente di 29 anni e 43 anni di Cagliari e Gian Luca Lostia, 40 anni di Ruinas. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due cagliaritani sarebbero i responsabili della violenta aggressione ai danni di Pisu. Un brutale pestaggio - i due sono infatti accusati di tentato omicidio visto che hanno colpito il 28enne alla testa con delle pietre, facendolo finire in ospedale in prognosi riservata - avvenuto per della cocaina non pagata.

I successivi accertamenti hanno permesso ai carabinieri anche di scoprire come a sua volta la vittima, insieme al complice, Gian Luca Lostia sarebbe responsabile di una tentata rapina ai danni dei due cagliaritani arrestati, anche in questo caso finalizzata a estinguere un debito di droga.