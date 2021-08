Ex militare ucciso: Ris al lavoro nella casa

Sono iniziati questa mattina gli accertamenti degli specialisti dei carabinieri del Ris di Cagliari all'interno dell'abitazione di Paolo Fonsatti, 73 anni, l'ex sottufficiale dell'esercito trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa nella borgata S'Ungrori ad Arborea, nell'Oristanese.

Agli esperti dell'Arma spetta il delicato compito di recuperare gli elementi per fare piena luce su quanto accaduto nella casa, ma soprattutto trovare i riscontri al racconto fornito dal nipote della vittima Renato Fonsatti, 55 anni, che ha dichiarato agli investigatori di essere stato aggredito insieme allo zio da due persone con i volti coperti, entrate in casa per mettere a segno una rapina. I malviventi avrebbero ucciso il 73enne e ferito lui stesso alla mano.

Renato Fonsatti è attualmente ricoverato all'ospedale di Oristano, piantonato dai carabinieri. "Non c'è nessun indagato al momento - ha confermato all'ANSA il procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso - è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio". Accanto agli esiti degli accertamenti del Ris, si attende l'autopsia. L'incarico dovrebbe essere affidato domani mattina al dottor Roberto Demontis che la eseguirà in giornata.

Al momento l'unica cosa certa è che l'ex sottufficiale è stata ucciso con svariate coltellate, una delle quali mortali, mente il nipote è stato ferito alla mano.