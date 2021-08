Ex militare ucciso, nipote fermato per omicidio volontario

È in stato di fermo, piantonato in ospedale a Cagliari, dove è stato trasferito in mattinata Giancarlo Fonsatti, 55 anni, conosciuto come 'Renato', nipote di Paolo Fonsatti, 73 anni, l'ex sottufficiale dell'esercito trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa nella borgata S'Ungrori ad Arborea, nell'Oristanese. L'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Oristano ed è stato notificato oggi pomeriggio.

Nell'abitazione di Paolo Fonsatti, l'ex sottufficiale dell'esercito trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa nella borgata S'Ungrori ad Arborea, nell'Oristanese non sono state trovate altre impronte diverse da quelle del nipote. È questo uno degli elementi che ha portato la Procura della Repubblica di Oristano a emettere nei confronti del nipote il provvedimento di fermo per omicidio volontario. Nell'abitazione, passata palmo a palmo dal Ris di Cagliari, non sono state trovate tracce di altre persone, ma solo le impronte delle scarpe che indossava Giancarlo, sporche di sangue.